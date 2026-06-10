Ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da izraelski premijer pokušava obmanuti međunarodno javno mnijenje i odvratiti pažnju od svojih genocidnih djela

Turska oštro odbacila optužbe izraelskog premijera protiv predsjednika Erdogana kao lažne i provokativne Ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da izraelski premijer pokušava obmanuti međunarodno javno mnijenje i odvratiti pažnju od svojih genocidnih djela

Tursko ministarstvo vanjskih poslova u srijedu je oštro odbacilo "neosnovane, provokativne i neistinite optužbe" upućene predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, rekavši da izraelski premijer Benjamin Netanyahu pokušava obmanuti međunarodno javno mnijenje, javlja Anadolu.

U saopćenju, ministarstvo je navelo da su optužbe protiv Erdogana dio napora Netanyahua i njegovih saradnika da skrenu pažnju s vlastitih djela.

"Neosnovane, provokativne i neistinite optužbe upućene našem cijenjenom predsjedniku nisu ništa više od napora Netanyahua i njegovih saučesnika da obmanu međunarodno javno mnijenje", saopćilo je ministarstvo.

"Laži kojima se Netanyahu, stručnjak za genocid, služi kako bi prikrio činjenice ne mogu prikriti njegovu odgovornost za teške zločine koje je počinio", saopćilo je ministarstvo.

Ministarstvo je navelo da će Turska nastaviti da se javno protivi Netanyahuu i njegovim saradnicima i da će tražiti odgovornost putem međunarodnih pravnih mehanizama.

"Kao Turska, nastavit ćemo da izražavamo istine o Netanyahuu i njegovim saradnicima na najjasniji način. Nepokolebljivo ćemo istrajati u našim naporima da osiguramo da budu pozvani na odgovornost pred međunarodnim pravosudnim tijelima za postupke koji zanemaruju vladavinu prava i ljudske vrijednosti", dodalo je ministarstvo.