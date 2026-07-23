Turska najoštrije osudila upad izraelskog ministra u kompleks Al-Akse

Turska je u četvrtak osudila upad izraelskog ministra, u pratnji ekstremističke grupe i pod zaštitom izraelskih sigurnosnih snaga, u kompleks džamije Al-Aksa u okupiranom Istočnom Jerusalemu.

"Najstrožije osuđujemo upad u Al-Aksu izraelskog ministra u pratnji grupe ekstremista i pod zaštitom izraelskih sigurnosnih snaga", navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Turske.

U saopćenju je istaknuto da međunarodna zajednica ima zajedničku odgovornost da spriječi provokativne poteze izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i pokušaje stvaranja svršenog čina kojima se krši historijski i pravni status svetih mjesta u Jerusalemu, posebno džamije Al-Aksa, koja je isključivo mjesto molitve muslimana.

Više od 3.200 izraelskih doseljenika u četvrtak ujutro upalo je u kompleks džamije Al-Aksa u okupiranom Istočnom Jerusalemu, tokom obilježavanja jevrejskog praznika Tiša be-Av, kojim se obilježava ono što oni nazivaju uništenjem Hrama.

Islamski vakuf u Jerusalemu saopćio je da su u jutarnjem periodu kompleks Al-Akse ušle 3.228 osoba.

Snimci koje su objavili izraelski desničarski aktivisti prikazuju doseljenike kako zajednički obavljaju molitve nasuprot Kupoli na stijeni. Na drugom snimku vidi se izraelska zastava unutar kompleksa, dok učesnici pjevaju izraelsku himnu u prisustvu izraelske policije.

Ranije je Guvernorat Jerusalema objavio da je izraelska policija dozvolila da broj osoba koje ulaze u kompleks u jednoj grupi bude povećan na oko 150.

Izraelske snage uvele su stroga ograničenja na ulazima u kompleks i oko Starog grada Jerusalema, rasporedile veliki broj pripadnika u dvorištima kompleksa i spriječile palestinske vjernike da uđu, navodi se u saopćenju.

Samo mali broj Palestinaca uspio je stići do džamije na sabah-namaz prije nego što su izraelske snage napale nekoliko vjernika i drugih stanovnika.

Guvernorat je naveo da su doseljenici tokom upada izvodili talmudske obrede, uključujući nošenje tefilina, potpuno klanjanje u istočnom dijelu kompleksa i glasno pjevanje.

Dodaje se da su ekstremističke grupe koje zagovaraju izgradnju jevrejskog hrama na tom mjestu mobilizirale pristalice s ciljem dovođenja 5.000 doseljenika u kompleks.