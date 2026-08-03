Turska: Najnoviji izraelski napadi na Gazu potvrđuju da Netanyahu nema namjeru postići mir

Fatma Zehra Solmaz
03. august 2026.•Ažuriranje: 03. august 2026.
Turska je kasno u nedjelju saopćila da najnoviji izraelski napadi na Pojas Gaze još jednom pokazuju da vlada izraelskog premijera Benjamina Netanyahua nema namjeru postići mir s Palestincima.
"Jedini cilj Netanyahua jeste protjerivanje Palestinaca iz njihove domovine i sprečavanje uspostavljanja mira i stabilnosti u regiji", navelo je Ministarstvo vanjskih poslova Turske u saopćenju objavljenom na svojoj zvaničnoj internetskoj stranici.
Dodaje se da Netanyahu nastavlja poduzimati korake koji narušavaju krhku regionalnu ravnotežu i potkopavaju posredničke napore koje predvode pojedine zemlje, posebno Sjedinjene Američke Države.
"Postalo je neophodno da međunarodna zajednica zauzme odlučniji, dosljedniji i snažniji stav prema Netanyahuovom ekspanzionističkom i militarističkom pristupu, koji nastoji cijeli Bliski istok pretvoriti u zonu sukoba", navodi se u saopćenju.
Pozivajući sve države koje podržavaju mir i prosperitet Palestine i šire regije, Ministarstvo je apelovalo na međunarodnu zajednicu da djeluje sa zajedničkim osjećajem odgovornosti te da poštuje međunarodno pravo i humanitarne vrijednosti.