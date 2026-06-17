Razgovori obuhvatili trgovinski sporazum, odnose s EU-om, odbrambenu industriju i zajedničke projekte u trećim zemljama

Turska i Velika Britanija razgovarale o modernizaciji sporazuma o slobodnoj trgovini i jačanju investicija Razgovori obuhvatili trgovinski sporazum, odnose s EU-om, odbrambenu industriju i zajedničke projekte u trećim zemljama

Turska i Velika Britanija razgovarale su o koracima za produbljivanje bilateralnih ekonomskih odnosa, uključujući modernizaciju sporazuma o slobodnoj trgovini, saopćio je u srijedu turski ministar trgovine Omer Bolat.

Bolat je na turskoj društvenoj mreži NSosyal naveo da je zadovoljan što je u Ministarstvu trgovine ugostio britanskog ministra državnog sekretara za trgovinu Chrisa Bryanta.

Sastanak je obuhvatio napore za jačanje ekonomske saradnje Turske i Velike Britanije, odnose s Evropskom unijom, modernizaciju sporazuma o slobodnoj trgovini, povećanje investicija, saradnju u odbrambenoj industriji, dublju saradnju poslovnih zajednica te razvoj zajedničkih projekata u trećim zemljama.

Bolat je naveo da je bilateralna trgovinska razmjena 2025. godine dostigla 24 milijarde dolara, što pokazuje snažan potencijal odnosa između dvije zemlje.

Dodao je da Turska i Velika Britanija nakon završetka pregovora o slobodnoj trgovini, čija je peta runda održana ove sedmice, ciljaju na zajednički trgovinski obim od 40 milijardi dolara.

"Završetkom pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini ciljamo da ostvarimo zajednički cilj od 40 milijardi dolara čineći našu trgovinu konkurentnijom i integrisanijom", rekao je Bolat.

Turska će i dalje biti pouzdan partner i regionalno središte za britanske kompanije zahvaljujući svojoj proizvodnoj snazi, strateškom položaju i snažnoj logističkoj infrastrukturi, dodao je.

Bolat je istakao da će Ankara i London nastaviti zajedničke korake u jačanju međusobne trgovine i investicija, podršci poslovnim zajednicama te širenju ekonomske saradnje na nova područja.