Turski ministar trgovine posjetio Damask kako bi sa sirijskim zvaničnicima razgovarao o trgovinskim odnosima i investicijskim prilika

Turska i Sirija u Damasku razgovarale o cilju trgovinske razmjene od 10 milijardi dolara Turski ministar trgovine posjetio Damask kako bi sa sirijskim zvaničnicima razgovarao o trgovinskim odnosima i investicijskim prilika

Turski ministar trgovine Omer Bolat stigao je u srijedu u Damask s poslovnom delegacijom na 63. Međunarodni sajam u Damasku, gdje se sastao s Nidalom al-Shaarom, sirijskim ministrom ekonomije i industrije, kako bi razgovarali o koracima za postizanje ciljanog obima bilateralne trgovine od 10 milijardi dolara (8,6 milijardi eura), javlja Anadolu.

Zvaničnici su procijenili saradnju na olakšavanju trgovine, posebno u pogledu transporta i carinskih prelaza, uz potencijalnu ulogu turskog privatnog sektora u obnovi Sirije, objavio je Bolat u srijedu na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

Ministri su također potvrdili svoju posvećenost provođenju sporazuma postignutih tokom sastanka Zajedničke ekonomske i trgovinske komisije Turske i Sirije u aprilu.

Bolat se kasnije sastao s Ahmadom Rawadom Ramadanom, novoimenovanim šefom Sirijske agencije za investicije, kako bi razgovarali o investicijskim interesima turskih firmi.

Dvije strane su razmotrile korake za stvaranje predvidljivog investicijskog okruženja i planirale investicije u organizovane industrijske zone u sirijskim regijama Kamune i Saraqib.

Bolat je naglasio da će Ramadanovo duboko razumijevanje turskog poslovnog svijeta ubrzati investicijske odnose između Turske i Sirije.

Turski privrednici koji su prisustvovali sastanku također su podijelili svoja očekivanja i dugoročne investicijske planove s ciljem podsticanja proizvodnje i zapošljavanja u regiji.