Turska i Sirija potpisale sporazum o osnivanju kulturnih centara Sporazum omogućava rad kulturnih centara Instituta "Yunus Emre" širom Sirije radi promocije turskog jezika i zajedničke kulturne baštine

Turska i Sirija potpisale su u četvrtak sporazum o osnivanju, radu i djelovanju kulturnih centara u obje zemlje.

Sporazumom je omogućeno da turski kulturni centri djeluju širom Sirije, gdje će prvenstveno organizirati kurseve turskog jezika i promovirati tursku kulturu.

Ambasador Turske u Damasku Nuh Yilmaz izjavio je za Anadolu da se odnosi između Turske i Sirije ubrzano razvijaju u skladu s političkom voljom predsjednika dvije zemlje te da se istovremeno uspostavlja i neophodan pravni okvir za daljnju saradnju.

Istakao je da sporazum predstavlja važan korak ka institucionalnom i pravnom jačanju bilateralnih odnosa.

Kulturni centri Instituta "Yunus Emre", koji nose ime poznatog turskog pjesnika iz 14. stoljeća, djelovali su u Damasku i Halepu prije početka rata, ali su obustavili rad nakon izbijanja sukoba 2011. godine.

Yilmaz je naveo da u Siriji živi značajan broj stanovnika koji govore turski jezik, uključujući pripadnike turkmenske zajednice, kao i Sirijce koji su godinama živjeli u Turskoj.

"Ovi centri će imati važnu ulogu u očuvanju i unapređenju postojećeg znanja jezika te njegovom podizanju na akademski nivo", rekao je Yilmaz, dodajući da među Sirijcima postoji veliko interesovanje za učenje i usavršavanje turskog jezika.

Prema njegovim riječima, Institut "Yunus Emre" organizirat će i aktivnosti usmjerene na ponovno otkrivanje zajedničke kulturne baštine dvije zemlje, uključujući projekte iz oblasti književnosti, fotografije, filma, slikarstva i historije.

Dodao je da će kulturni programi doprinijeti jačanju veza između dva naroda i afirmaciji historijskih i kulturnih odnosa Turske i Sirije.

Sporazum su potpisali ambasador Nuh Yilmaz i Qutayba Kadish, direktor Odjela za međunarodnu saradnju Ministarstva vanjskih poslova Sirije, u prisustvu zvaničnika Ambasade Turske i vršioca dužnosti koordinatora Kulturnog centra "Yunus Emre" u Damasku Furkana Koroglua.