Ministri razgovarali o investicijama, modernizaciji Carinske unije i viznim olakšicama na sastanku JETCO-a

Turska i Njemačka potpisale protokol o ekonomskoj saradnji, cilj je trgovinska razmjena od 60 milijardi dolara Ministri razgovarali o investicijama, modernizaciji Carinske unije i viznim olakšicama na sastanku JETCO-a

Turska i Njemačka potpisale su u četvrtak novi protokol o ekonomskoj saradnji i potvrdile cilj povećanja bilateralne trgovinske razmjene na 60 milijardi dolara tokom šestog sastanka Zajedničkog ekonomskog i trgovinskog komiteta Turske i Njemačke (JETCO) u Ankari.

Turski ministar trgovine Omer Bolat i njemačka ministrica ekonomije i energije Katherina Reiche prisustvovali su sastanku, kao i okruglom stolu s predstavnicima poslovne zajednice iz obje zemlje, održanom u Ministarstvu trgovine.

Bolat je rekao da su razgovori bili usmjereni na trgovinu, investicije, industrijsku saradnju, energetsku tranziciju, zelenu i digitalnu transformaciju, transport, povezanost i mogućnosti saradnje u trećim zemljama.

Cilj trgovinske razmjene postavljen na 60 milijardi dolara

Kazao je da je sastanak potvrdio snagu ekonomskog partnerstva između dvije zemlje, koje je, kako je naveo, izgrađeno na duboko ukorijenjenim vezama, međusobnom povjerenju i zajedničkim interesima.

Njemačka je jedan od najvažnijih investicionih partnera i strateških saveznika Turske, rekao je Bolat, napominjući da bilateralna trgovinska razmjena premašuje 52 milijarde dolara.

Dodao je da je Njemačka najveće izvozno tržište Turske, treći najveći izvor uvoza i jedan od vodećih stranih investitora u zemlji.

Prema Bolatu, turske kompanije investirale su gotovo tri milijarde dolara u Njemačku, dok njemačke kompanije zauzimaju prvo mjesto među stranim investitorima u Turskoj, gdje posluje oko 8.600 firmi s direktnim ulaganjima od 26,5 milijardi dolara.

Razgovarano o Carinskoj uniji i vizama

Bolat je rekao da protokol bilježi napredak koji su obje strane ostvarile i pruža smjernice za buduću saradnju.

Ministri su također razgovarali o modernizaciji Carinske unije između Turske i Evropske unije.

"Dok Evropska unija oblikuje nove trgovinske, industrijske i politike održivosti, uključujući okvir ‘Made in EU’, od ključne je važnosti da te inicijative ostanu inkluzivne", rekao je Bolat.

"Te politike moraju jačati visoko integrirane lance snabdijevanja koji su građeni decenijama", dodao je.

Na dnevnom redu bile su i vizne olakšice, posebno njemački sistem kaskadnih viza, za koji je Bolat rekao da je od jula prošle godine pomogao unapređenju procedura za zakazivanje termina i podnošenje zahtjeva za vize.

"Stopa odbijanja viza pala je sa oko 25 posto na 14 posto. U ovom trenutku njemačka strana planira ubrzati proces za poslovne ljude, studente, umjetnike, članove nevladinih organizacija i prijevoznike", rekao je.

"Još jednom smo naglasili naše opravdane zahtjeve za bezvizna putovanja turskih državljana", dodao je.

Njemačka vidi Tursku kao pouzdanog partnera

Reiche je rekla da obje zemlje djeluju u zahtjevnom geopolitičkom okruženju, zbog čega stabilna saradnja zasnovana na povjerenju postaje sve važnija.

Opisala je Tursku kao pouzdanog partnera Njemačke i istakla da je ona peti najveći trgovinski partner Evropske unije.

Prema njenim riječima, trgovina Njemačke s Turskom čini oko četvrtinu ukupne trgovinske razmjene Evropske unije s tom zemljom.

Reiche je rekla da obje zemlje dijele interes za podršku ekonomskom rastu, proširenje zajedničkih investicija i podsticanje dodatnih njemačkih ulaganja u Tursku.

Dodala je da povjerenje investitora ostaje snažno, pri čemu njemačke kompanije ne samo da zadržavaju svoje prisustvo u Turskoj već i proširuju postojeće poslovanje te pokreću nove investicije.