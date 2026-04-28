Zajednička radna grupa Turske i Armenije sastala se u istočnoj turskoj provinciji Kars, naglašava važnost željezničke veze za regionalnu povezanost

Turska i Armenija traže što skorije ponovno otvaranje željezničke pruge Kars - Gyumri Zajednička radna grupa Turske i Armenije sastala se u istočnoj turskoj provinciji Kars, naglašava važnost željezničke veze za regionalnu povezanost

Turska i Armenija su naglasile važnost ponovnog otvaranja željezničke pruge Kars - Gyumri što je prije moguće kako bi se poboljšale regionalne transportne veze, nakon sastanka zajedničke radne grupe, saopćilo je u utorak tursko Ministarstvo vanjskih poslova, javlja Anadolu.

U saopćenju, ministarstvo je navelo da se Zajednička radna grupa Turske i Armenije za rehabilitaciju i operacionalizaciju željezničke pruge Kars - Gyumri sastala u istočnoj turskoj provinciji Kars 28. aprila.

Sastanak je održan u skladu sa sporazumima postignutim u okviru procesa normalizacije između dvije zemlje, dodaje se.

Obje strane su naglasile važnost što bržeg puštanja željeznice u rad kako bi se ojačala regionalna transportna povezanost.