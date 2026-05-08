Sporazumi potpisani na sastanku Erdogana i Tebbouna obuhvataju transport, telekomunikacije, upravljanje katastrofama, investicije, pregovore o preferencijalnoj trgovini

Turska i Alžir potpisali 14 sporazuma o saradnji u više sektora Sporazumi potpisani na sastanku Erdogana i Tebbouna obuhvataju transport, telekomunikacije, upravljanje katastrofama, investicije, pregovore o preferencijalnoj trgovini

Turska i Alžir potpisali su u četvrtak 14 sporazuma koji obuhvataju trgovinu, transport, medije, upravljanje katastrofama i industrijsku saradnju u prisustvu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i alžirskog predsjednika Abdelmadjida Tebbounea, javlja Anadolu.

Erdogan i Tebboune nadgledali su potpisivanje sporazuma nakon razgovora u Ankari i prvog sastanka Vijeća za stratešku saradnju na visokom nivou.

Dva lidera su potpisala zajedničku deklaraciju prvog sastanka vijeća.

Sporazumi obuhvataju saradnju u poštanskim uslugama i telekomunikacijama, međunarodni putnički i teretni transport, socijalnu podršku veteranima nezavisnosti i porodicama šehida, međusobno priznavanje i razmjenu vozačkih dozvola te upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama.



Ministar vanjskih poslova Hakan Fidan i alžirski ministar vanjskih poslova Ahmed Attaf potpisali su memorandum o razumijevanju o saradnji u poštanskim uslugama i telekomunikacijama.

Fidan i alžirski ministar unutrašnjih poslova, lokalnih vlasti i prometa Said Sayoud su potpisali sporazum o međunarodnom prevozu putnika i robe.

Turska ministrica za porodicu i socijalne usluge Mahinur Ozdemir Goktas i Attaf potpisali su memorandum o socijalnoj podršci veteranima nezavisnosti i rodbini šehida.

Turski ministar unutrašnjih poslova Mustafa Ciftci i Sayoud potpisali su sporazume o međusobnom priznavanju i razmjeni vozačkih dozvola, kao i o saradnji u upravljanju katastrofama i vanrednim situacijama.

Ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kacir i alžirski ministar industrije Yahia Bachir potpisali su memorandume o industrijskoj saradnji i saradnji u standardizaciji, ocjenjivanju usklađenosti i obuci.

Ministar poljoprivrede i šumarstva Ibrahim Yumakli i alžirska ministrica poljoprivrede, ruralnog razvoja i ribarstva Yacine El-Mahdi Oualid potpisali su sporazum o saradnji u zaštiti bilja i biljnom karantinu.

Turski ministar trgovine Omer Bolat i alžirski ministar vanjske trgovine i promocije izvoza Kamel Rezig potpisali su deklaraciju o pokretanju pregovora o sporazumu o preferencijalnoj trgovini između dvije zemlje.

Memorandum o saradnji u borbi protiv dezinformacija u medijima potpisali su turski direktor za komunikacije Burhanettin Duran i Attaf.

Predsjednik Turskog ureda za investicije i finansije Ahmet Burak Daglioglu i generalni direktor Alžirske agencije za promociju investicija Omar Rekkache potpisali su memorandum o saradnji u promociji investicija.

Odvojene memorandume o razumijevanju o saradnji na televiziji i radiju između alžirske javne radiotelevizije, EPRS, i turskog javnog emitera TRT potpisali su generalni direktor TRT-a Zahid Sobaci i alžirski ambasador u Turskoj Boumediene Guennad.