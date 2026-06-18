Dogovori povezuju mala i srednja preduzeća, velike izvođače i lance snabdijevanja u odbrambenoj industriji dvije zemlje

Turska i Španija potpisale strateške sporazume o odbrambenoj saradnji na Eurosatoryju Dogovori povezuju mala i srednja preduzeća, velike izvođače i lance snabdijevanja u odbrambenoj industriji dvije zemlje

Predstavnici turske i španske odbrambene industrije potpisali su strateške sporazume o saradnji na sajmu odbrambene industrije Eurosatory u Parizu, saopćio je u srijedu turski klaster odbrambene i avioindustrije OSTIM (OSSA).

Ceremonija potpisivanja održana je na štandu Sekretarijata za odbrambenu industriju Turske, uz prisustvo zamjenika predsjedavajućeg Gokhana Ucara u svojstvu posmatrača i predstavnika sektora, navodi se u saopćenju.

Sporazumi bi trebali postaviti temelje za buduće događaje u oblasti odbrane i avioindustrije u Ankari i Valenciji.

Prvi protokol potpisan je između generalnog direktora Next Generation Fairs Erdala Uste i generalnog direktora Feria Valencia Mariana Clementea, s ciljem povezivanja iskustava dvije zemlje u organizaciji sajmova i sektorskih događaja.

Drugi memorandum o razumijevanju potpisan je radi jačanja regionalne i sektorske saradnje između turskog i španskog odbrambenog ekosistema.

Memorandum su potpisali predsjednik OSSA-e Ibrahim Yarsan i zamjenik ministra industrije i državni sekretar vlade Valencije Felipe Carrasco.

Sporazum ima za cilj ubrzanje integracije malih i srednjih preduzeća i velikih izvođača iz dvije zemlje, kao i jačanje saradnje u lancima snabdijevanja, transferu tehnologije i zajedničkoj proizvodnji.

Yarsan je rekao da je dogovor važan strateški korak za širenje na međunarodna tržišta.

"Cilj nam je da dinamičnije integrišemo visoke proizvodne kapacitete naših malih i srednjih preduzeća sa španskim velikim izvođačima i globalnim lancem snabdijevanja", rekao je on.

"Ovo potpisivanje, koje se odvija pod pokroviteljstvom Direkcije za odbrambenu industriju, uspostavit će ne samo komercijalnu vezu između dvije zemlje, već i dugoročni most za tehnologiju i zajedničku proizvodnju", dodao je.

Yarsan je naveo da će prvi konkretni rezultat saradnje biti vidljiv na događaju, koji će se održati u Ankari od 14. do 16. oktobra.

Nakon što ugosti glavne aktere sektora u Ankari, saradnja će se nastaviti u Valenciji aktivnostima koje su planirane od 22. do 24. septembra 2027. godine.

Protokoli podržavaju napore obje zemlje da povećaju tržišni udio svojih odbrambenih i avioindustrijskih ekosistema te unaprijede kapacitete zajedničke proizvodnje i tehnološke saradnje.