Turska delegacija igra ključnu ulogu u proljetnoj misiji Globalne Sumud flote Aktivisti iz Turske navode snažnu podršku javnosti, međunarodnu koordinaciju i odlučnost da dostave pomoć Gazi, osporavaju blokadu

Turski aktivisti koji učestvuju u proljetnoj misiji Globalne Sumud flote 2026. ponovo su potvrdili odlučnost da prekinu blokadu Gaze i dostave humanitarnu pomoć, javlja Anadolu.

Fatih Varol, član odbora Globalne Sumud flote, rekao je za Anadolu da je turska delegacija među najznačajnijim komponentama inicijative.

"Turska ima duboko ukorijenjene historijske veze s Palestinom. Kao narod, mnogo dublje osjećamo tragediju koja se odvija u Gazi. U tom smislu, i podrška javnosti u Turskoj i podrška turskih organizacija civilnog društva su vrlo snažne", rekao je.

Varol je rekao da je turska delegacija doprinijela ne samo upravljanju i koordinaciji flote, već i pripremi brodova u mediteranskim lukama kroz finansijsku podršku.

Također je napomenuo da je više od deset zastupnika iz vladajućih i opozicionih stranaka u Turskoj prisustvovalo Globalnom kongresu parlamentaraca Sumuda u Briselu 22. aprila, formirajući diplomatski ogranak misije.

Prema Varolu, zastupnici iz cijelog svijeta su se tokom sastanka složili da u svojim parlamentima pozovu na okončanje genocida u Gazi, ukidanje blokade Palestine, osiguranje da Izrael poštuje međunarodno pravo i aktiviranje međunarodnih mehanizama krivičnog pravosuđa.

Rekao je da će inicijativa pomoći u povećanju međunarodnog političkog pritiska na Izrael i rasti kroz koordinirane napore usmjerene na otvaranje puta za slobodniji svijet.

Gorkem Duru, još jedan turski aktivista, rekao je da se učesnici pripremaju za plovidbu prema Gazi kao dio misije 2026. godine, naglašavajući da "lažni prekid vatre" nije okončao okupaciju, blokadu ili nasilje.

"Prošle godine, Globalna Sumud flota je isplovila. Ove godine, uprkos prekidu vatre, blokada i okupacija se nastavljaju, pa ponovo krećemo, jači i brojniji, da probijemo blokadu", rekao je.

Duru je dodao da su u italijanskoj luci Augusta u toku završne pripreme, dok su brodovi koji polaze iz Barcelone već stigli.

Aktivista Omer Aslan, poznat kao "lokalni John Wick" zbog sličnosti s likom kojeg glumi Keanu Reeves, rekao je da se pridružio misiji iz humanitarne odgovornosti.

"Dok nevine bebe i civili u Gazi trpe ugnjetavanje i nasilje, ja ne bih mogao udobno živjeti u svojoj zemlji. Pridružio sam se ovoj mirnoj humanitarnoj akciji kako bih podigao svijest i među svojim sljedbenicima i globalno", rekao je.

Aslan je rekao da su se aktivisti iz cijelog svijeta pridružili floti bez obzira na jezik, vjeru ili nacionalnost, ujedinjeni zajedničkim ciljem.

- Proljetna misija Flote 2026. -

Globalna Sumud flota stvorena je kako bi se probila izraelska blokada Gaze, dostavila humanitarna pomoć i skrenula međunarodna pažnja na situaciju u enklavi.

Stvorena 2025. godine od strane predstavnika nevladinih organizacija, aktivista i volontera iz različitih zemalja, flota je pokrenula svoju drugu misiju u Gazi.

Njegova proljetna misija 2026. krenula je iz Barcelone 12. aprila s oko 70 plovila i gotovo 1.000 učesnika iz 70 zemalja, što je znatno više od prethodne misije u septembru 2025. godine, koja je uključivala 42 plovila i 462 učesnika.