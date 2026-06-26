Direktor Uprave za katastrofe i vanredne situacije (AFAD) Grada Istanbula Haluk Ozener naglasio da je Turska, prema globalnim izvještajima o humanitarnoj pomoći, već dugi niz godina zemlja koja izdvaja najviše humanitarne pomoći na svijetu.

Turska šalje pomoć u Venecuelu: Vojni avion s timovima AFAD-a i UMKE-a poletio iz Istanbula Direktor Uprave za katastrofe i vanredne situacije (AFAD) Grada Istanbula Haluk Ozener naglasio da je Turska, prema globalnim izvještajima o humanitarnoj pomoći, već dugi niz godina zemlja koja izdvaja najviše humanitarne pomoći na svijetu.

Avion koji prevozi turske timove za potragu, spašavanje i humanitarnu pomoć poletio je s istanbulskog aerodroma "Ataturk" prema Venecueli, kako bi pomogli zemlji pogođenoj razornim zemljotresima, javlja Anadolu.

Direktor Uprave za katastrofe i vanredne situacije (AFAD) Grada Istanbula Haluk Ozener rekao je novinarima kako su nakon informacija o razornim zemljotresima u Venecueli odmah započete pripreme u koordinaciji s relevantnim institucijama, prije svega s Ministarstvom vanjskih poslova, Ministarstvom nacionalne odbrane, Ministarstvom zdravlja i Generalnom direkcijom za sigurnosne poslove Predsjedništva Turske.

Istakavši da je nakon razgovora s Generalštabom vojske dodijeljen vojni transportni avion tipa A-400M.

"Naš tim je spreman za polazak, a čine ga 37 pripadnika AFAD-a za potragu, spašavanje i humanitarnu pomoć iz Istanbula, Izmira i Denizlija, šestočlani tim UMKE-a iz Ministarstva zdravstva, dvočlani tim za humanitarnu pomoć turskog Crvenog polumjeseca, dva psa tragača i dva potpuno opremljena vozila za potragu i spašavanje", rekao je Ozener, te dodao:



"Također, Generalštab je dodijelio još jedan sličan avion pa će u regiju stići i tim od 20 pripadnika Brigade za humanitarnu pomoć naše vojske. Trenutno smo u stalnom kontaktu s našim Ministarstvom vanjskih poslova i Ambasadom Venecuele. Ukoliko bude potrebno, pružit ćemo i dodatnu podršku u opremi i osoblju."

Ozener je podsjetio da su ove godine operacije humanitarne pomoći realizovane u 11 zemalja, uključujući Gazu, Siriju, Pakistan i Afganistan, dodajući: "Ovaj broj je u 2025. godini iznosio 16. Ovakva vrsta humanitarne pomoći se kontinuirano nastavlja. Ne šaljemo samo humanitarnu pomoć, već kao timovi za potragu i spašavanje odlazimo upomoć i tokom prirodnih katastrofa ili nesreća izazvanih ljudskim faktorom širom svijeta, u zemljama kao što su Japan, Haiti, El Salvador, Albanija te Bosna i Hercegovina."

Ozener je naglasio da je Turska, prema globalnim izvještajima o humanitarnoj pomoći, već dugi niz godina zemlja koja izdvaja najviše humanitarne pomoći na svijetu.

Poželjevši sretan put i uspjeh timu koji je krenuo prema Venecueli, Ozener je dodao: "Pored ovoga, mnoge naše nevladine organizacije i timovi za potragu i spašavanje trenutno su u pripravnosti i čekaju vijesti. Ako se pojavi bilo kakav zahtjev, aktivirat ćemo i njih."

Nakon davanja izjave, avion s turskim timovima za potragu, spašavanje i humanitarnu pomoć poletio je s istanbulskog aerodroma "Ataturk" za Venecuelu.



Američki geološki zavod (USGS) saopštio je da su se u Venecueli dogodila dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni u razmaku od samo 39 sekundi.

USGS je precizirao da je zemljotres jačine 7,5 stepeni lociran 23 kilometra jugoistočno od grada Yumare u saveznoj državi Yaracuy, dok je potres jačine 7,2 stepena zabilježen 24 kilometra sjeveroistočno od grada San Felipe u istoj državi.

Podijeljena je i informacija da je dubina potresa kod Yumarea iznosila 10 kilometara, a kod San Felipea 21,9 kilometara.

Ministar zdravlja Venecuele Carlos Alvarado potvrdio je da je broj poginulih u zemljotresima porastao na 235, dok je više od 4.300 osoba povrijeđeno.

Dok se akcije potrage i spašavanja u Venecueli nastavljaju, postoji opravdana bojazan da bi broj mrtvih i povrijeđenih mogao i dalje rasti.