Tucker Carlson povukao podršku Republikanskoj stranci zbog vanjskopolitičkih prioriteta

Američki politički komentator Tucker Carlson izjavio je da prekida svoju dugogodišnju podršku Republikanskoj stranci, tvrdeći da je sadašnje stranačko rukovodstvo ugrozilo svoju lojalnost prema Sjedinjenim Američkim Državama.

"Ja sam završio s tim", rekao je Carlson u nedavnoj epizodi podcasta "Can’t Be Censored".



"Kako bih ja ili bilo koji američki birač mogao podržavati političku stranku koja nije lojalna Sjedinjenim Državama, koja interese strane zemlje stavlja ispred interesa vlastitih građana?"

Poznati politički komentator, koji je sebe opisao kao "dosljednog branitelja" stranke tokom 35 godina, ocijenio je trenutni pristup administracije nemoralnim.

Ustvrdio je da stranka djeluje direktno suprotno svom demokratskom mandatu, koji podrazumijeva zastupanje vlastitih birača i države.

"Nema nikakve šanse da podržim Republikansku stranku", rekao je Carlson, dodajući da očekuje da će, ako on povuče podršku, mnogi drugi ljudi učiniti isto.

Naveo je da neće podržati ni Demokratsku stranku, ali da trenutno nije siguran koji će biti njegovi naredni politički potezi.



Ideološki raskid uslijedio je nakon Carlsonovih sve češćih kritika rata s Iranom.

Ranije je tvrdio da je američki predsjednik Donald Trump talac izraelskog premijera Benjamina Netanyahua te optužio američkog lidera da pokušava "glumiti Boga" na Bliskom istoku.

Američki predsjednik odgovorio je na te kritike nazivajući Carlsona osobom niskog koeficijenta inteligencije i budalom. Trump je također na svojoj društvenoj mreži Truth Social sugerirao da bi Carlson i komentatorica Megyn Kelly trebali posjetiti dobrog psihijatra.

Iako je tokom predsjedničke kampanje 2024. godine bio jedan od najistaknutijih medijskih saveznika američkog predsjednika, Carlson je rekao da se sada osjeća izdanim zbog vojne strategije administracije.