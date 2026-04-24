Tužioci traže kaznu od 30 godina zatvora za smijenjenog južnokorejskog predsjednika Optužbe povezane s navodnim upadima dronova iznad Sjeverne Koreje

Tužioci su u petak zatražili zatvorsku kaznu od 30 godina za smijenjenog južnokorejskog predsjednika Yoon Suk Yeola zbog navodnih letova vojnih dronova u Sjevernu Koreju u oktobru 2024. godine, izvijestio je Yonhap News, prenosi Anadolu.

Optužnica navodi da je Yoon „profitirao“ od upada dronova iznad Pjongjanga, dok je specijalni tužilac Cho Eun-suk tvrdio da su letovi dronova imali za cilj izazivanje odmazde Sjeverne Koreje kako bi se stvorio izgovor za Yoonov neuspjeli pokušaj uvođenja ratnog stanja dva mjeseca kasnije.

Cho je također zatražio kaznu od 25 godina za bivšeg ministra odbrane Kim Yong-hyuna po povezanim optužbama.

Yoon je smijenjen s dužnosti prošle godine nakon što je proglašen krivim zbog proglašenja ratnog stanja u decembru 2024. godine.

Protiv njega je podneseno više tužbi, a trenutno služi kaznu doživotnog zatvora u vezi s presudom o ratnom stanju.