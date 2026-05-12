Trumpove žalbe zbog curenja informacija o ratu s Iranom pokrenule agresivnu istragu Državni tužilac Todd Blanche traži sudske naloge usmjerene protiv novinara uključenih u osjetljive priče o nacionalnoj sigurnosti

Žalbe američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog medijskih curenja informacija o ratu s Iranom pokrenule su agresivnu istragu Ministarstva pravde, objavio je u ponedjeljak "The Wall Street Journal", pozivajući se na izvore.

Trump se privatno žalio vršiocu dužnosti državnog tužioca Toddu Blancheu zbog curenja informacija u medije nakon prošlomjesečnog rata s Iranom, što je podstaklo Ministarstvo pravde da agresivno pokrene istrage o curenju informacija.

Prema izvještaju, Blanche je obećao da će tražiti sudske naloge usmjerene protiv novinara uključenih u osjetljive priče o nacionalnoj sigurnosti. Na jednom sastanku Trump je Blancheu predao gomilu članaka koje smatra prijetnjom nacionalnoj sigurnosti, uz ceduljicu na kojoj je pisalo "izdaja".

U izvještaju se navodi da su visoki zvaničnici Ministarstva pravde i Pentagona također razgovarali o istragama.

Posebno se navodi da je Trump bio ogorčen zbog članaka koji su otkrivali detalje o tome kako je donio odluku o pokretanju rata i šta su mu savjetnici govorili tokom razmatranja.

"U svim okolnostima Ministarstvo pravde prati činjenice i primjenjuje zakon kako bi identifikovalo one koji čine zločine protiv Sjedinjenih Američkih Država", rekla je portparolka ministarstva.

U izvještaju se dodaje da je Trumpov nedavni pritisak za pokretanje istraga o curenju informacija uslijedio u trenutku kada je Ministarstvo pravde već pojačalo istrage o osjetljivom izvještavanju u vezi s pripremama za rat s Iranom.