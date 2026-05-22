Trumpova administracija pokušava ponovo uvesti sankcije UN-ovoj izvjestiteljici Ministarstvo pravde podnijelo hitnu žalbu za vraćanje sankcija Francesci Albanese nakon što je Ministarstvo finansija uklonilo sankcije poslije sudskog naloga

Ministarstvo pravde SAD-a podnijelo je u četvrtak hitan zahtjev za ponovno uvođenje sankcija specijalnoj izvjestiteljici Ujedinjenih nacija Francesci Albanese, nekoliko sati nakon što je Ministarstvo finansija uklonilo njeno ime s liste sankcionisanih nakon sudskog naloga.

"Specijalna izvjestiteljica UN-a Francesca Albanese potkopala je nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Brett Shumate, pomoćnik državnog tužioca Ministarstva pravde, u objavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Dodao je da Trumpova administracija traži hitnu pravnu zaštitu kako bi odbranila sankcije.

U podnesku se navodi da je zabrana koju je izdao okružni sud fundamentalno pogrešna, uz tvrdnju da strani državljani izvan teritorije SAD-a ne posjeduju prava prema Ustavu SAD-a i da Albanese, italijanska državljanka koja živi u inostranstvu, ne može tražiti zaštitu Prvog amandmana.

Sudija Okružnog suda SAD-a Richard Leon prošle sedmice presudio je da je Trumpova administracija vjerovatno prekršila pravo Albanese na slobodu govora sankcionišući je zbog kritike genocidnog rata saveznika SAD-a Izraela u Pojasu Gaze, odobrivši preliminarnu zabranu sankcija.

Portparol State Departmenta potvrdio je u četvrtak da je američka vlada privremeno uklonila ime Albanese s liste posebno označenih državljana (SDN) nakon zabrane koju je 13. maja izdao Okružni sud DC-a.

"Ovo privremeno uklanjanje ne odražava promjenu politike", rekao je portparol, koji je govorio pod uslovom anonimnosti za Anadolu.

"Vlada je uložila žalbu na sudsku odluku. U slučaju da Apelacioni sud DC-a obustavi ili poništi tu odluku, Vlada namjerava vratiti ime Albanese na SDN listu", dodao je portparol.

Albanese je sankcionisana prošle godine nakon što je ohrabrila Međunarodni krivični sud (ICC) u Hagu da pokrene postupke za ratne zločine protiv izraelskih zvaničnika zbog njihovog djelovanja u Gazi.

Američki državni sekretar Marco Rubio optužio je Albanese da vodi kampanju političkog i ekonomskog rata protiv SAD-a i Izraela nakon njenog izvještaja koji je identifikovao korporacije koje navodno olakšavaju izraelsku okupaciju palestinskih teritorija, uključujući Microsoft, Alphabet, Amazon i Palantir.

Albanese obavlja funkciju specijalne izvjestiteljice Vijeća UN-a za ljudska prava za okupirane palestinske teritorije od 2022. godine, prateći kršenja ljudskih prava nad Palestincima.

Sankcije su zabranjivale Albanese ulazak u SAD, pristup američkom bankarskom i platnom sistemu, kao i poslovanje s bilo kim sa sjedištem u toj zemlji.

Suprug Albanese, ekonomista Svjetske banke Massimiliano Cali, i njihova američka kćerka podnijeli su tužbu protiv Trumpove administracije u februaru.