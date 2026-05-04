Trumpov izaslanik u Mirovnom odboru razgovaraće s izraelskim zvaničnicima o ublažavanju ograničenja na pomoć za Gazu Očekuje se da će Nickolay Mladenov zatražiti od Izraela da ograniči svoje vojne operacije u Gazi, objavili su izraelski mediji

Vodeći izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa u Mirovnom odboru za Gazu Nickolay Mladenov trebao bi u ponedjeljak razgovarati s visokim izraelskim dužnosnicima o situaciji u palestinskoj enklavi, javlja Anadolu.

Tokom razgovora, očekuje se da će Mladenov zatražiti od Izraela da ublaži ograničenja na ulazak humanitarne pomoći u blokirani Pojas Gaze i ograniči svoje vojne operacije tamo, navodi web stranica "The Times of Israel".

Njegovo putovanje u Izrael dolazi nakon što je izaslanik razgovarao s Hamasom u Egiptu o provedbi Trumpovog plana prekida vatre u Gazi.

Nisu dati detalji o sadržaju razgovora između dvije strane, ali izraelski mediji tvrde da su razgovori Mladenova s grupom oko razoružavanja, propali.

Prema listu "The Times of Israel", Hamas je insistirao da se pitanje njegovog oružja može riješiti samo kao dio okvira koji kulminira uspostavljanjem palestinske države.

Hamas nije izdao nikakvu izjavu o razgovorima s Mladenovim niti komentar na izvještaje izraelskih medija.

Dana 29. septembra 2025. godine, Trump je najavio trofazni plan za okončanje dvogodišnjeg izraelskog rata u Gazi, uključujući prekid vatre, djelimično povlačenje, oslobađanje izraelskih zarobljenika i ulazak kamiona s pomoći.

Dok je Hamas pustio sve izraelske taoce u prvoj fazi sporazuma, Izrael nije u potpunosti poštovao prekid vatre i nastavio je napade, ubivši više od 830 ljudi i ranivši skoro 2.350 od prekida vatre.

Tel Aviv je također odbio dozvoliti dogovorene količine humanitarne pomoći u enklavu, gdje se oko 2,4 miliona Palestinaca, uključujući 1,5 miliona raseljenih, suočava s teškim humanitarnim uslovima.

Druga faza Trumpovog plana uključuje šire izraelsko povlačenje iz Gaze, rekonstrukciju i početak razoružanja frakcija, od čega ništa nije postignuto.

Izrael je ubio više od 72.600 ljudi, uglavnom žena i djece, a ranio više od 172.000 u brutalnim napadima u Gazi od oktobra 2023. godine.