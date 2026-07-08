Trump zvanično obavijestio Kongres o namjeri da Siriju ukloni s liste država sponzora terorizma Odluka uslijedila nakon Trumpovog sastanka sa sirijskim predsjednikom Ahmadom al-Sharaaom u Ankari

Američki predsjednik Donald Trump zvanično je obavijestio Kongres o namjeri svoje administracije da ukine oznaku Sirije kao države sponzora terorizma, saopćio je u srijedu američki državni sekretar Marco Rubio.

“Predsjednik Trump danas je obavijestio Kongres o namjeri svoje administracije da ukine oznaku Sirije kao države sponzora terorizma (SST), nakon isteka 45-dnevnog perioda prethodne najave. Ovo je još jedan historijski korak predsjednika Trumpa kako bi sirijskom narodu pružio priliku za bolju budućnost“, naveo je Rubio u saopćenju.

Odluka je uslijedila nakon Trumpovog sastanka sa sirijskim predsjednikom Ahmadom al-Sharaaom u srijedu u Ankari, gdje je rekao da namjerava ukinuti tu oznaku.

Na pitanje da li će Siriju ukloniti s liste država sponzora terorizma, Trump je odgovorio da misli da hoće.

“Zašto ne bih? On je uradio sjajan posao“, rekao je, misleći na al-Sharaaa.

Rubio je rekao da će ukidanje te oznake otključati međunarodnu trgovinu i investicije te Siriji pružiti priliku za obnovu, dodajući da stabilna i ujedinjena Sirija, koja živi u miru sa sobom i svojim susjedima, koristi ne samo regiji, nego i cijelom svijetu.