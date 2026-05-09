- Ići ćemo drugim putem ako se sve ne potpiše i ne završi, kaže američki predsjednik

Trump zaprijetio nastavkom Projekta "Sloboda plus" ako se sporazum s Iranom ne potpiše - Ići ćemo drugim putem ako se sve ne potpiše i ne završi, kaže američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je u petak da bi Washington mogao eskalirati svoje vojno prisustvo u Hormuškom moreuzu ako se sporazum s Iranom ne finalizira, prijeteći da će oživjeti i proširiti pauziranu operaciju "Projekt Sloboda".

"Ići ćemo drugim putem ako se sve ne potpiše i ne završi", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

"Možda ćemo se vratiti na Projekt Sloboda ako se stvari ne dese", rekao je. "To će biti Projekt 'Sloboda Plus', što znači Projekt 'Sloboda plus' druge stvari", bez detaljnijeg objašnjenja koje bi dodatne mjere proširena operacija podrazumijevala.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio Trump bez određenog roka.

Od 13. aprila, SAD je proveo pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski promet na tom plovnom putu. Trump je u utorak najavio da će američka vojska privremeno pauzirati "Projekt Sloboda" kako bi obnovila slobodu plovidbe za komercijalno brodarstvo kroz Hormuški moreuz i rekao da će američka blokada ostati "na snazi".