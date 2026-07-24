Predsjednik SAD-a tvrdi da će blok „platiti veoma visoku cijenu“ nakon kazni izrečenih kompanijama Apple, Meta, Amazon i Google

Trump zaprijetio carinama EU zbog kazni američkim tehnološkim kompanijama Predsjednik SAD-a tvrdi da će blok „platiti veoma visoku cijenu“ nakon kazni izrečenih kompanijama Apple, Meta, Amazon i Google

Američki predsjednik Donald Trump u petak je zaprijetio uvođenjem carina Evropskoj uniji, optužujući blok da nepravedno cilja velike američke tehnološke kompanije višemilijardnim kaznama.

U objavi na platformi Truth Social, Trump je naveo kazne izrečene kompanijama Apple, Meta, Amazon i Google.

„Evropska unija će platiti veoma visoku cijenu za ovo nezakonito i krajnje neetično ponašanje“, napisao je Trump.

Američki predsjednik je rekao da će njegova administracija „odmah pokrenuti istragu prema odjeljku 301“ protiv onoga što je opisao kao praksu EU-a „pljačkanja“ američkih kompanija i američkih poreskih obveznika.

Dodao je da će kazne koje je izrekla EU „biti u potpunosti poništene“ te da njegova administracija očekuje uvođenje „značajnih CARINA“ Evropskoj uniji „u najkraćem mogućem roku“.

Odjeljak 301 Zakona o trgovini SAD-a iz 1974. godine ovlašćuje američkog trgovinskog predstavnika da istraži strane trgovinske prakse koje se smatraju nepravednim ili diskriminatornim te, ukoliko je potrebno, predloži mjere odmazde, uključujući uvođenje carina.