Američki predsjednik kaže da će se „vjerovatno sastati“ s Mojtabom Khameneijem „u nekom trenutku“ i da se „čini da se prilično dobro slažu“

Trump: Vrhovni vođa Irana Khamenei uključen u pregovore o okončanju rata Američki predsjednik kaže da će se „vjerovatno sastati“ s Mojtabom Khameneijem „u nekom trenutku“ i da se „čini da se prilično dobro slažu“

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je vrhovni vođa Irana Mojtaba Khamenei uključen u pregovore o sporazumu za okončanje rata, te da se njih dvojica „čini se, prilično dobro slažu“, prenosi Anadolu.

„Uključen je, apsolutno. Da, mislim da imaju mnogo poštovanja prema njemu“, rekao je Trump o Khameneiju, dodajući da bi želio da se sastane s njim „u nekom trenutku“.

„Vjerovatno ćemo se sastati u nekom trenutku, u zavisnosti od toga kako se sve bude odvijalo“, kazao je on u intervjuu za Pod Force One.

Američki predsjednik je rekao da je Iran već pristao da nema nuklearno oružje, tvrdeći da je „to bila velika stvar“.

„Ne možemo im dozvoliti da imaju nuklearno oružje... oni su već pristali da neće imati nuklearno oružje, i mogu oni promijeniti mišljenje, ali to je bila jedna od stvari na koje su morali pristati da bi se postigao dogovor, i to je bila velika stvar“, rekao je on.

SAD i Izrael su naveli da su iranski nuklearni program i „eliminisanje neposrednih prijetnji od iranskog režima“ bili ključni razlozi za pokretanje rata 28. februara. Sukob je trenutno u prekidu, a napori za trajno okončanje se nastavljaju uz posredovanje Pakistana.

Trump je kazao da se razgovori s Iranom „brzo razvijaju, i razvijaju se dobro. Biće to veoma dobro“, dodajući da će se „desiti mnogo zaista dobrih stvari“.