Američki predsjednik istakao napredak u odnosima Washingtona i Caracasa te saradnju u oblasti nafte

Trump: Venecuela još nije spremna za izbore, pohvalio rad privremene predsjednice Američki predsjednik istakao napredak u odnosima Washingtona i Caracasa te saradnju u oblasti nafte

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Venecuela još nije spremna za održavanje izbora, ali je istovremeno pohvalio rad privremene predsjednice Delcy Rodriguez i odnose između dvije zemlje ocijenio pozitivnim.

"Kada je riječ o izborima u Venecueli, oni još nisu zaista spremni za njih, ali ostvaren je veliki napredak", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

Dodao je da Rodriguez radi fantastičan posao.

Trump je istakao i saradnju u energetskom sektoru, posebno u oblasti proizvodnje nafte u Venezueli.

"Količina nafte koja dolazi iz Venecuele... Mi je preuzimamo mnogo. Tako da su odnosi veoma dobri", kazao je američki predsjednik.

Iako je pozitivno govorio o odnosima Washingtona i Caracasa, Trump je naglasio da se izbori ne bi trebali održati prije nego što Venecuela bude spremna.

"Nisu spremni za izbore, ali u jednom trenutku će biti, a mi ćemo tada biti tu i pažljivo ćemo pratiti situaciju", rekao je.

Nakon višemjesečnih pojačanih tenzija, Sjedinjene Američke Države uhapsile su 3. januara venecuelanskog lidera Nicolasa Madura, što je pokrenulo niz političkih promjena, uključujući imenovanje potpredsjednice i ministrice nafte Delcy Rodriguez za privremenu predsjednicu, izmjene ključnog zakona o nafti te oslobađanje dijela političkih zatvorenika.