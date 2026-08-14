Trump uvodi carine do 100 posto na uvozne dronove i njihove komponente Carine se odnose na povećanje američke proizvodnje bespilotnih letjelica, rješavanje problema nacionalne sigurnosti, objavila je Bijela kuća

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je u četvrtak proglas kojim se uvode carine do 100 posto na uvozne dronove i njihove komponente, navodeći zabrinutost za nacionalnu sigurnost i lanac snabdijevanja, javlja Anadolu.

Bijela kuća je u saopćenju navela da će se 100 posto ad valorem carina – koje se naplaćuju kao postotak vrijednosti proizvoda – primjenjivati ​​na dronove koji se smatraju posebno osjetljivima za nacionalnu sigurnost, uključujući one teže od 25 kilograma ili opremljene termovizijskim mogućnostima, kao i njihove priključne stanice i određene kritične komponente.

Manji dronovi bez određenih osjetljivih mogućnosti i drugih komponenti suočit će se s carinom od 25 posto.

Dronovi i komponente iz EU, Japana, Lihtenštajna, Južne Koreje, Švicarske i Tajvana suočit će se s carinom od 15 posto, dok će kvalifikovani uvoz iz Velike Britanije podlijegati stopi od deset posto, pod uslovom da uglavnom sav hardver, softver i tehnologija potječu iz tih zemalja i SAD-a.

Većina carina će stupiti na snagu 21 dan nakon potpisivanja proglasa, dok će tarife za komponente koje se ne smatraju posebno osjetljivim stupiti na snagu nakon 180 dana.

Bijela kuća je saopćila da mjere imaju za cilj proširenje domaće proizvodnje dronova i smanjenje oslanjanja na strane izvore za kritične komponente.