Američki predsjednik kritikovao je izraelske napade u Bejrutu, upozorio je na daljnju eskalaciju nakon iranskog raketnog napada

Trump upozorio Netanyahua: Ne uzvraćajte Iranu, finalizirajte dogovor Američki predsjednik kritikovao je izraelske napade u Bejrutu, upozorio je na daljnju eskalaciju nakon iranskog raketnog napada

ISTANBUL (AA) - Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je pozvao Iran da se vrati pregovorima nakon raketnog napada na Izrael, tvrdeći da bi konačni sporazum mogao biti postignut u roku od nekoliko dana, javlja Anadolu.

"Ispalili ste svoje rakete, to je dovoljno. Vratite se za pregovarački stol i napravite dogovor", rekao je Trump za Fox News.

Američki predsjednik je rekao da bi sporazum s Teheranom mogao biti potpisan "u ponedjeljak, utorak ili srijedu ove sedmice".

Iranski napad na Haifu i Nazaret je prvi na izraelskoj teritoriji od primirja 8. aprila i uslijedio je nakon izraelskog napada u Bejrutu ranije u nedjelju.

Govoreći o izraelskim napadima u Libanu, Trump je naglasio da vojne akcije "nisu koordinirane sa Sjedinjenim Američkim Državama".

Rekao je da "nije sretan" zbog napada na Hezbollah u Bejrutu.

Istakao je da u iranskim napadima nema povrijeđenih, te da se nada da Izrael neće uzvratiti jer će se uzvratni napadi "samo nastaviti kao u posljednjih 47 godina ili posljednjih 3.000 godina".

Trump je ranije rekao da je "uznemiren" stavom izraelskog premijera Benjamina Netanyahua o "stalnoj borbi" s Libanom.

U nastojanju da spriječi daljnju regionalnu eskalaciju, Trump je za Axios rekao da "odmah" zove izraelskog premijera Benjamina Netanyahua kako bi mu rekao da "ne napada" Iran u znak odmazde.

Intervencija američkog predsjednika uslijedila je nakon prvog direktnog iranskog raketnog napada na Izrael od stupanja na snagu primirja početkom aprila.