Svaki put kada Iran puca na brod u Hormuškom moreuzu, SAD će bombardirati i uništiti most ili elektranu, kaže Donald Tramp

Trump upozorio da će SAD bombardirati most ili elektranu za svaki napad na brod u Hormuškom moreuzu Svaki put kada Iran puca na brod u Hormuškom moreuzu, SAD će bombardirati i uništiti most ili elektranu, kaže Donald Tramp

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Washington bombardirati iranski most ili elektranu svaki put kada Teheran napadne komercijalni brod u Hormuškom moreuzu.

"Od ove tačke nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran puca na brod u Hormuškom moreuzu, bilo da se radi o projektilima, raketama, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, Sjedinjene Države će bombardirati i uništiti JEDAN MOST ILI ELEKTRANU, uključujući one koji se nalaze pored glavnog grada Teherana ili u njemu", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

SAD izvodi seriju napada širom Irana od prošle sedmice, dok je Teheran odgovorio napadima na objekte i baze za koje je rekao da ih je koristila američka vojska u nekoliko zemalja u regionu.

Razmjena vatre je nastavljena uprkos okvirnom sporazumu uz posredovanje Pakistana koji su SAD i Iran potpisali u junu kako bi se okončao rat koji je počeo u februaru i otvorio put za trajni mirovni sporazum.