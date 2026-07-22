Berk Kutay Gökmen
22. juli 2026.•Ažuriranje: 22. juli 2026.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Washington bombardirati iranski most ili elektranu svaki put kada Teheran napadne komercijalni brod u Hormuškom moreuzu.
"Od ove tačke nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran puca na brod u Hormuškom moreuzu, bilo da se radi o projektilima, raketama, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, Sjedinjene Države će bombardirati i uništiti JEDAN MOST ILI ELEKTRANU, uključujući one koji se nalaze pored glavnog grada Teherana ili u njemu", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.
SAD izvodi seriju napada širom Irana od prošle sedmice, dok je Teheran odgovorio napadima na objekte i baze za koje je rekao da ih je koristila američka vojska u nekoliko zemalja u regionu.
Razmjena vatre je nastavljena uprkos okvirnom sporazumu uz posredovanje Pakistana koji su SAD i Iran potpisali u junu kako bi se okončao rat koji je počeo u februaru i otvorio put za trajni mirovni sporazum.