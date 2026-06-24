Američki predsjednik tvrdi da je Teheran negirao izvještaje o naplati naknade brodovima u Hormuškom moreuzu

Trump upozorio da će pregovori s Iranom završiti ako se brodovima nametnu naknade Američki predsjednik tvrdi da je Teheran negirao izvještaje o naplati naknade brodovima u Hormuškom moreuzu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će diplomatski pregovori s Iranom biti odmah prekinuti ako Teheran pokuša naplatiti naknade od pomorskog prometa u Hormuškom moreuzu, javlja Anadolu.

Tvrdi da su iranski zvaničnici uvjeravali Washington da se od brodova koji prolaze strateškim plovnim putem ne traže niti primaju "nikakve naknade, troškovi osiguranja niti bilo kakve druge naknade".

"Ako su ovo lažne informacije, pregovori će odmah završiti", napisao je Trump na svojoj platformi društvenih medija Truth Social.

Američki predsjednik je ponovio da Teheranu neće biti direktno dostavljen novac.

Umjesto toga, Washington namjerava koristiti kontrolisane iranske fondove za plaćanje američkih poljoprivrednika za izvoz poput kukuruza i pšenice.



"Hrana je očajnički potrebna Iranu i mi ćemo je za njih kupovati isključivo od Sjedinjenih Američkih Država", dodao je.