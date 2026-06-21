Predsjednik SAD-a navodno poručio Irancima da, ako Teheran zatvori Hormuški tjesnac, „nećete imati državu“

Trump upozorava Iran: Zaustavite „proksije u Libanu“ ili ćemo „veoma snažno“ udariti na Teheran Predsjednik SAD-a navodno poručio Irancima da, ako Teheran zatvori Hormuški tjesnac, „nećete imati državu“

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u nedjelju Iran da „odmah zaustavi svoje visoko plaćene proksije (posrednike) u Libanu da prave probleme“ ili će Washington ponovo „veoma snažno“ udariti na Teheran, prenosi Anadolu.

„Ako to ne učine, udarit ćemo Iran veoma snažno ponovo, baš kao što smo to uradili prošle sedmice, samo još snažnije“, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Prema izvještaju Fox News-a, Trump je također razgovarao s Irancima tokom noći i upozorio da, ako zatvore Hormuški tjesnac, „nećete imati državu“.

„Nećete se čak ni vratiti u svoju j------ državu.“

„Mogli bismo preuzeti kontrolu nad tjesnacem, ako budemo morali“, rekao je Trump.

Naveo je da bi SAD mogle postati „Anđeo čuvar“ Hormuškog tjesnaca i uzimati 20 posto nafte. „Ako ne postignu dogovor, naplaćivat ćemo putarinu“, dodao je američki predsjednik.