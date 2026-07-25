Američki predsjednik nosio kačket s natpisom "Trump 2028" i ponovo kritikovao medije te govorio o Iranu

Trump u šali najavio kandidaturu za novi predsjednički mandat na večeri dopisnika iz Bijele kuće Američki predsjednik nosio kačket s natpisom "Trump 2028" i ponovo kritikovao medije te govorio o Iranu

Američki predsjednik Donald Trump u šali je najavio novu kandidaturu za predsjednički mandat tokom odgođene godišnje večere Udruženja dopisnika iz Bijele kuće (WHCA), održane u petak navečer, pojavivši se s kačketom na kojem je pisalo "Trump 2028".

"Sa zadovoljstvom objavljujem svoju namjeru da se kandidujem za četvrti mandat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Trump, nakon čega je u šaljivom tonu dodao da je "pobijedio tri puta" i da je postao "veoma dobar u kandidovanju za predsjednika".

Njegove izjave protumačene su kao šala, budući da bi eventualna kandidatura za novi mandat bila u suprotnosti s 22. amandmanom Ustava SAD-a, koji predsjednike ograničava na dva izabrana mandata.

Trump je tokom obraćanja ponovo kritikovao američke medije, ustvrdivši da ga pojedini novinari ne vole te da čak 93 posto medijskog izvještavanja o njemu ima negativan ton.

"Ovo je zaista najveća grupa ljudi koji pate od 'Trumpovog sindroma' okupljena na jednom mjestu", rekao je predsjednik.

Večera Udruženja dopisnika iz Bijele kuće prvobitno je trebala biti održana u aprilu, ali je odgođena nakon pucnjave u blizini sigurnosnog punkta dok su zvaničnici Trumpove administracije prisustvovali događaju.

Odlazeća predsjednica WHCA-a Weijia Jiang otvorila je skup porukom da novinari neće dozvoliti da ih nasilje zastraši.

"Vratili smo se. Nećemo biti zastrašeni i odbijamo dopustiti da čin nasilja ima posljednju riječ", poručila je Jiang.

Osvrćući se na taj incident, Trump je rekao da se iz njega mnogo naučilo o sigurnosti i opasnostima s kojima se suočavaju svi koji rade na ovakvim događajima.

U šaljivom tonu dodao je da je odgođena večera bolja od prvobitno planirane.

"Kao i moje predsjedništvo, drugi put je uvijek bolji", rekao je.

Trump se osvrnuo i na Iran, tvrdeći da je američka vojska uništila 250 aviona i 159 plovila u vlasništvu Irana.

"Imaju vrlo malo dronova, uprkos onome što vidite", rekao je, dodajući da Teheran razgovara sa Sjedinjenim Američkim Državama i želi postići sporazum.

"Ne mislim da su još spremni. Mislim da još nije vrijeme. Ali spreman sam saslušati ih. Međutim, ne mogu imati nuklearno oružje", poručio je Trump.

Na kraju obraćanja predsjednik SAD-a rekao je da je večer bila zanimljiva.

"Bila je ovo zanimljiva večer. Nisam baš znao šta da očekujem, a ispalo je mnogo gore nego što sam mislio", rekao je Trump.