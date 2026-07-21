Američki predsjednik upozorava da će Washington riješiti stvar ako grupa blokira Crveno mora

Trump tvrdi da SAD nema problema s Hutima nakon vojne akcije protiv njih Američki predsjednik upozorava da će Washington riješiti stvar ako grupa blokira Crveno mora

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da SAD nema nikakav problem s jemenskim Hutima otkako je Washington proveo vojnu akciju protiv te grupe.

Upitan o zabrinutostima da bi blokada koju bi Huti mogli uspostaviti mogla otvoriti novi front u regiji, Trump je rekao da se to nije dogodilo.

“Možda će se dogoditi, ali mi rješavamo stvari. Ako se nešto takvo dogodi, mi ćemo se pobrinuti za to“, rekao je.

“Znate, to smo već uradili s Hutima i već neko vrijeme nismo čuli ništa od njih“, dodao je.

Trump je rekao da je SAD ranije proveo oko 45 dana veoma snažnih akcija protiv Huta.

“Otkako smo uradili ono što smo prvobitno uradili, to je bilo oko 45 dana veoma snažne akcije koju smo proveli protiv Huta, nismo imali nikakav problem s Hutima“, kazao je.

“Mislim da ćemo, ako se pojavi nešto takvo, jednostavno morati riješiti stvar“, dodao je američki predsjednik.

Trumpove izjave uslijedile su nakon što je Saudijska Arabija prošle sedmice presrela balističke projektile koje je lansirala jemenska grupa Huti.

Prema navodima koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja podržava međunarodno priznatu jemensku vladu, projektili su bili usmjereni prema južnom dijelu Saudijske Arabije.

Napad je uslijedio nekoliko sati nakon što je Ministarstvo odbrane Jemena saopćilo da su njegove snage izvele napad na pistu aerodroma u glavnom gradu Sani, nakon što su Huti spriječili jemenske letove da slete i omogućili slijetanje iranskog aviona kršeći teritoriju Jemena.