Američki predsjednik poručio da je sporazum i dalje moguć uprkos trećoj noći napada, traži „nadoknadu za zaštitu“ regionalnih zemalja

Trump tvrdi da SAD gađa iranske kapacitete u Hormuškom moreuzu, ostavlja otvorena vrata za sporazum Američki predsjednik poručio da je sporazum i dalje moguć uprkos trećoj noći napada, traži „nadoknadu za zaštitu“ regionalnih zemalja

Predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da američke snage uništavaju iranske vojne kapacitete povezane s Hormuškim moreuzom i ponovo uspostavljaju blokadu usmjerenu na tu zemlju, istovremeno naglašavajući da je diplomatski sporazum s Teheranom i dalje moguć uprkos eskalaciji sukoba.

„Napadamo ih večeras i uništavamo sve njihove kapacitete koji imaju bilo kakve veze s Hormuškim moreuzom“, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

Trump je također optužio Iran da se povukao iz potencijalnog sporazuma nakon što su pregovori izgledali obećavajuće.

„Postigli su dogovor. Prekršili su ga — vjerovatno 10 puta — i ubili mnogo ljudi... Pregovaraju već 47 godina, ali ih niko nikada nije vojno napao. Mi ih sada napadamo veoma snažno“, kazao je.

Na pitanje vjeruje li da je sporazum s Iranom i dalje dostižan, predsjednik je odgovorio: „Da, mislim da je sporazum moguć.“

Njegove izjave dolaze u trenutku kada su SAD pokrenule treću uzastopnu noć vojnih napada na Iran, dok je Bijela kuća saopćila da su operacije usmjerene na slabljenje sposobnosti Teherana da ugrozi komercijalni brodski saobraćaj i regionalnu sigurnost u Hormuškom moreuzu.

Trump je također rekao da SAD žele „da im se nadoknade troškovi“ za zaštitu zemalja „kojima pomažu“ u Hormuškom moreuzu.

„Želim da nam se nadoknadi jer štitimo veoma bogat dio svijeta. Trošimo novac i zato ćemo dobiti nadoknadu za zaštitu“, rekao je Trump, misleći na zemlje Zaljeva, uključujući Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Kuvajt i Bahrein.