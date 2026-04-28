Trump tvrdi da njemački kancelar podržava Iran s nuklearnim oružjem, kaže da Merz ne zna o čemu priča Američki predsjednik sugerirao da bi Teheran s nuklearnim oružjem učinio svijet taocem

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da njemački kancelar Friedrich Merz smatra prihvatljivim da Iran posjeduje nuklearno oružje, što dodatno zaoštrava odnose između saveznika.

"Njemački kancelar Friedrich Merz misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje", napisao je Trump na svojoj platformi društvenih medija Truth Social.

Dodao je da Merz ne zna o čemu priča i rekao da bi Teheran s nuklearnim oružjem učinio svijet taocem.

Trump je branio svoj stav kao potez koji su druge nacije ili predsjednici trebali učiniti davno.

"Nije ni čudo što Njemačka stoji tako loše, i ekonomski i na druge načine", rekao je Trump.

Njemačka nije odmah odgovorila na Trumpove tvrdnje i optužbe.

Verbalni napad uslijedio je nakon Merzovih izjava u ponedjeljak, gdje je udvostručio kritike prema SAD-u i Izraelu zbog produženog rata s Iranom i obećao da će Evropljani pojačati diplomatske napore kako bi pronašli rješenje.

"Što se tiče Irana, da, razočarao sam se", rekao je Merz na konferenciji za novinare u Berlinu kada su ga pitali o njegovim izjavama da SAD-u nedostaje strategija izlaska i da su Amerikanci poniženi od strane Teherana.