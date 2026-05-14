Rekao je da neće dati vojnu opremu. To je velika izjava, rekao je Trump nakon sastanka s Xijem, dodajući da Peking želi da se Hormuški moreuz otvori

Trump tvrdi da mu je Xi poručio da Kina neće vojno pomagati Iran Rekao je da neće dati vojnu opremu. To je velika izjava, rekao je Trump nakon sastanka s Xijem, dodajući da Peking želi da se Hormuški moreuz otvori

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da mu je kineski predsjednik Xi Jinping rekao da Peking neće dati vojnu opremu Iranu i izrazio podršku za održavanje otvorenog Hormuškog moreuza, javlja Anadolu.

"Kada kažete 'podrška', oni ne ratuju s nama ili bilo šta slično", rekao je Trump kada su ga pitali da li je razgovarao o kineskoj podršci Iranu kada se ranije u četvrtak sastao s Xijem u Pekingu, tokom intervjua za FOX News.

"Rekao je da neće dati vojnu opremu. To je velika izjava", rekao je.

Trump je istakao i da mu je Xi rekao da Kina želi da Hormuški moreuz ostane otvoren jer Peking kupuje velike količine nafte iz regije.

"Rekao je da tamo kupuju mnogo nafte i da bi željeli nastaviti s tim", rekao je Trump, dodajući da bi Xi "volio vidjeti otvaranje Hormuškog moreuza".

"Predsjednik Xi bi volio vidjeti postignuti dogovor. Rekao je: 'Ako mogu ikako pomoći, želio bih pomoći.' Svako ko kupuje toliko nafte očito ima neku vrstu veze, ali bi volio vidjeti otvaranje Hormuškog moreuza", dodao je.

Kineske vlasti nisu odmah odgovorile na Trumpove tvrdnje.

U saopćenju o razgovorima koje je objavilo kinesko Ministarstvo vanjskih poslova nije spomenut Iran ili Hormuški moreuz.



U saopćenju se navodi da su lideri razmijenili mišljenja o "glavnim međunarodnim i regionalnim pitanjima, kao što su situacija na Bliskom istoku, kriza u Ukrajini i Korejsko poluostrvo".