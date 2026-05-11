Nazvao bih to trenutno najslabijim, nakon što sam pročitao tu glupost', kaže Trump o 'vrlo jednostavnom' iranskom odgovoru na najnoviji američki prijedlog

Trump tvrdi da je primirje s Iranom na „aparatima", odgovor Teherana nazvao „potpunim smećem"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da je primirje s Iranom na „masivnoj životnoj podršci“, nazvavši odgovor Teherana na najnoviji prijedlog Washingtona „potpunim smećem“.

Govoreći novinarima u Ovalnom uredu, Trump je rekao da je primirje u „nevjerovatno slabom“ stanju. „Nazvao bih ga trenutno najslabijim, nakon što sam pročitao to smeće“, rekao je, misleći na odgovor koji je Iran u nedjelju poslao pakistanskim posrednicima.

„Rekao bih da je primirje na aparatima, kao kada doktor dođe i kaže: ‘Gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi’“, dodao je.

Trump je također kritikovao iransku stranu zbog toga što joj je trebalo četiri dana da dostavi, kako je naveo, „vrlo jednostavan“ odgovor. Tvrdio je da je prijedlog prvobitno uključivao široke garancije o nuklearnim aktivnostima, ali da ih je Teheran kasnije povukao.

„Poslali su nam ovaj dokument na koji smo čekali četiri dana, a koji je mogao biti gotov za 10 minuta“, rekao je Trump. „Garantuju da neće imati nuklearno oružje veoma dug period i još nekoliko manjih stvari, ali jednostavno ne mogu doći do toga.“

„Slažu se s nama, a onda to povuku“, dodao je, ističući: „Ne mogu imati nuklearno oružje, a to nisu rekli u svom pismu.“

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odgovor Teherana usmjeren na Izrael, ali i američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuški moreuz.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Primirje je kasnije produžio Trump bez utvrđenog roka.

Iran je u nedjelju poslao Pakistanu svoj odgovor na američki prijedlog za okončanje rata, ali ga je Trump odbacio kao „potpuno neprihvatljiv“.