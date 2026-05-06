Trump tvrdi da je prerano za direktne mirovne pregovore s Iranom uprkos izvještajima o dogovoru Američki predsjednik izjavio je da je sporazum možda blizu, ali upozorava da Iran mora prihvatiti uslove ili će se suočiti s intenziviranom vojnom akcijom

Američki predsjednik Donald Trump rekao je rano u srijedu da je preuranjeno razmatrati razgovore licem u lice o miru s Iranom, uprkos izvještajima da su Washington i Teheran blizu okvirnog sporazuma za okončanje 67-dnevnog sukoba.

U razgovoru za “New York Post“, Trump je odbacio mogućnost slanja predstavnika u Pakistan na još jednu rundu pregovora nakon što su izvori u Islamabadu rekli da je privremeni dogovor blizu.

“Ne mislim tako. Mislim da ćemo to uraditi to je predaleko. Ne, to je previše“, rekao je Trump.

Ranije na Truth Socialu, Trump je upozorio da svaki sporazum zavisi od toga da Iran prihvati uslove koji su već razmatrani.

“Pod pretpostavkom da Iran pristane da da ono što je dogovoreno, što je možda velika pretpostavka, već legendarni ‘Epski gnjev’ će biti završen“, napisao je, dodajući da će u suprotnom bombardovanje početi na mnogo višem nivou i intenzitetu.

Trump je ranije rekao da bi razmotrio put u Pakistan kako bi potpisao formalni sporazum, navodeći ulogu načelnika pakistanske vojske Asima Munira u posredničkim naporima između Washingtona i Teherana.

Predsjednik je naglo završio razgovor za Post, rekavši da ima sastanak s generalima.