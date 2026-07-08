Više ne želim imati posla s njima. Oni su ološ, rekao američki predsjednik

Trump tvrdi da je memorandum o razumijevanju s Iranom završen Više ne želim imati posla s njima. Oni su ološ, rekao američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je memorandum o razumijevanju potpisan s Iranom radi okončanja sukoba završen.

“To mi je veoma zanimljivo pitanje. Mislim da je to završeno“, rekao je Trump na marginama samita NATO-a u glavnom gradu Turske Ankari, odgovarajući na pitanje da li je memorandum o razumijevanju “mrtav“.

“Više ne želim imati posla s njima. Oni su ološ“, dodao je.

Trump je također rekao da više ne želi trgovinsku saradnju sa Španijom, nazvavši je užasnim partnerom u NATO-u.

“Više ne želimo imati bilo kakve trgovinske poslove sa Španijom. Usput, želim da to prekinete. Španija je užasan partner u NATO-u. Ne učestvuju i ne plaćaju. Ne želim imati nikakve veze sa Španijom“, rekao je Trump.

Trump je potom naložio američkom ministru finansija Scottu Bessentu da odmah prekine trgovinu sa Španijom.

“Molim vas, odmah prekinite svu trgovinu sa Španijom, uključujući i posjete. Ne želim više nikakvu trgovinu s njima. U redu, učinite to odmah“, rekao je.

Trump je ponovio da nije zadovoljan NATO-om zbog, kako je naveo, nedovoljne podrške tokom rata s Iranom.