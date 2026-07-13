Američki predsjednik rekao da su najviši vojni komandanti Irana ubijeni, a vojne sposobnosti zemlje ozbiljno oslabljene

Trump tvrdi da je iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei 90 posto nestao Američki predsjednik rekao da su najviši vojni komandanti Irana ubijeni, a vojne sposobnosti zemlje ozbiljno oslabljene

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da su najviši vojni komandanti Irana ubijeni, te tvrdi da je Mojtaba Khamenei, sin pokojnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija i njegov nasljednik, 90 posto nestao.

U intervjuu za Fox News Trump je rekao da su vojne sposobnosti Irana ozbiljno oslabljene.

"Oni nemaju mornaricu. Nemaju zračne snage. Sve je nestalo. Njihova protuzračna odbrana je nestala. Njihovi lideri su svi ubijeni", rekao je Trump.

"Njihovi najbolji lideri su ubijeni. Njih više nema. Khomeini je nestao", kazao je Trump, koristeći ime pokojnog iranskog revolucionarnog vođe koji je umro 1989. godine, dok je očigledno mislio na Alija Khameneija, koji je, prema njegovim navodima, ubijen prvog dana američko-izraelskih napada na Iran krajem februara.

"Njegov sin je 90 posto nestao", dodao je Trump.

Mojtaba Khamenei se, prema navodima, oporavlja od povreda zadobijenih u zračnom napadu, te nije prisustvovao ceremonijama sahrane svog oca održanim ovog mjeseca u Iranu i Iraku.

Trumpove izjave uslijedile su nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tokom vikenda ponovo razmijenili napade.

Američki predsjednik je također rekao da SAD ponovo uspostavlja blokadu prema Iranu te da će brodovima naplaćivati prolazak kroz Hormuški moreuz u zamjenu za sigurnost plovidbe tim strateški važnim plovnim putem.