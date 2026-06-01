Trump tvrdi da Iran želi dogovor, poziva kritičare da dozvole nastavak pregovora Američki predsjednik je kazao da bi dogovor s Teheranom koristio Washingtonu i njegovim partnerima

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak ujutro da Iran traži dogovor sa SAD-om i izrazio uvjerenje da će tekući pregovori dovesti do povoljnog ishoda, javlja Anadolu.

Na platformi Truth Social, Trump je rekao da Teheran "zaista želi postići dogovor" i opisao je potencijalni sporazum kao onaj koji bi bio "dobar za SAD i one koji su s nama".

Kritikovao je političke protivnike i neke članove vlastite stranke, tvrdeći da javni pritisak i sukobljeni zahtjevi kompliciraju diplomatske napore.

Trump je rekao da postaje "mnogo teže" pregovarati kada političke ličnosti više puta pozivaju na različite pristupe, uključujući zahtjeve za brže djelovanje, sporije djelovanje, provođenje vojne akcije ili njeno izbjegavanje.

Takve kritike je nazvao "cvrkutanjem" i rekao da se događaju na neviđenim nivoima.

Američki predsjednik je pozvao posmatrače da ostanu strpljivi dok se diskusije nastavljaju.

"Samo se opustite i uživajte, na kraju će sve dobro ispasti - uvijek ispadne", rekao je Trump.

Tenzije na Bliskom istoku su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u februaru. Teheran je uzvratio napadima na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali naknadni razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Od tada, dvije strane su nastavile razmjenu prijedloga i kontraprijedloga u nastojanju da nastave direktne razgovore i okončaju sukob.