Trump tvrdi da Iran želi da SAD otvori Hormuški tjesnac „što je prije moguće“

Američki predsjednik Donald Trump ustvrdio je u utorak da je Iran u „stanju kolapsa“ i da je Teheran zatražio od Washingtona da ponovo otvori Hormuški tjesnac „što je prije moguće“, prenosi Anadolu.

„Iran nas je upravo obavijestio da su u ‘stanju kolapsa’“, napisao je Trump na svojoj društvenoj platformi TruthSocial. „Žele da ‘otvorimo Hormuški tjesnac’ što je prije moguće, dok oni pokušavaju riješiti situaciju oko svog rukovodstva (vjerujem da će to moći uraditi!)“

Nije pružio više detalje o toj komunikaciji, a od iranskih zvaničnika nije bilo hitne potvrde ovih navoda.

Trumpove opaske dolaze u vrijeme izvještaja koji ukazuju na to da je on nezadovoljan prijedlogom Teherana da se tjesnac ponovo otvori i krene ka okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana. Prema pisanju "The New York Timesa", koji se poziva na anonimne izvore, Trump je o planu obaviješten tokom sastanka u kriznoj sobi (Situation Room) Bijele kuće u ponedjeljak.

Prijedlog navodno poziva SAD da prekinu blokadu iranskih luka, uz produženje ili proglašenje trajnog prekida vatre i pokretanje nuklearnih pregovora tek nakon što se ukinu pomorska ograničenja. On se ne dotiče iranskog nuklearnog programa, što je ključna tačka sporenja za Washington.

Ovo je uslijedilo nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran, koji je uzvratio udarima na Izrael i druge zemlje u regiji koje ugošćuju američke kapacitete.

U američko-izraelskim operacijama ubijeno je više od 3.300 ljudi, prema navodima iranskih zvaničnika, prije nego što su Washington i Teheran 8. aprila objavili dvosedmični prekid vatre uz posredovanje Pakistana.

Iako je prvobitno planirano da primirje istekne 22. aprila, Trump je 21. aprila objavio neodređeno produženje primirja na zahtjev pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa i načelnika vojske Asima Munira.