Nemamo nikakvu obavezu da ulažemo novac u Iran, rekao je američki predsjednik govoreći o sporazumu

Trump tvrdi da ga nikada nije zanimala promjena režima u Iranu Nemamo nikakvu obavezu da ulažemo novac u Iran, rekao je američki predsjednik govoreći o sporazumu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da ga nikada nije zanimala promjena režima u Iranu, dodajući da SAD pregovara s vrlo racionalnim ljudima.

"Nikada me nije zanimala promjena režima. To nikada nije bio dio toga, ali pretpostavljam da vi bolje od bilo koga znate da ponekad dođe do promjene režima", rekao je obraćajući se novinarima u Francuskoj.

"Ne vjerujem u promjenu režima. Posmatrao sam promjene režima godinama i one nikada ne funkcionišu", rekao je američki predsjednik.

"Prva grupa, svi su mrtvi. Druga grupa, oni su mrtvi. Dio treće grupe je nestao, a mi sada razgovaramo s ljudima za koje mislim da su vrlo racionalni ljudi", kazao je.

"Mislim da su zapravo pametniji od prve i druge grupe, ali nisu radikalizirani i žele pomoći svojoj zemlji", dodao je.

Govoreći o sporazumu s Teheranom, Trump je rekao da Washington nema obavezu da ulaže novac u Iran.

"Ne ulažemo nikakav novac. Imamo pravo da to učinimo ako želimo, ali ne ulažemo nikakav novac", rekao je.

"Naš sporazum s Iranom je završen, a da bi bio uspješan, prelazi u drugu fazu, za koju mislim da će zapravo biti lakša", rekao je, dodajući da dvije zemlje imaju sporazum koji je pošten i dobar sporazum.