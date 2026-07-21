Američki predsjednik kaže da se izraelska vojska preraspoređuje u Libanu u okviru velikog sporazuma potpisanog s Bejrutom

Trump tvrdi da bi razgovarao s Hezbollahom ako bi to zatražio libanski predsjednik Američki predsjednik kaže da se izraelska vojska preraspoređuje u Libanu u okviru velikog sporazuma potpisanog s Bejrutom

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da bi razgovarao s Hezbollahom ukoliko bi ga libanski predsjednik Joseph Aoun zamolio da to učini.

Trump je tokom sastanka s Aounom u Ovalnom uredu rekao da je spreman razgovarati s ljudima s kojima bi se drugi protivili kontaktu.

“Razgovarao bih s Hezbollahom. Razgovaram sa svima. Razgovarat ću s ljudima za koje mnogi misle da ne bih trebao razgovarati, i stvari se na kraju riješe“, rekao je Trump.

“Rekao bih ovo, ako bi predsjednik želio da razgovaram s Hezbollahom, znate, on već dugo živi s Hezbollahom, i ako bi predsjednik želio da razgovaram s Hezbollahom, ja bih to učinio“, dodao je.

Upitan o potpunom povlačenju izraelske vojske iz Libana, Trump je rekao da se izraelske snage preraspoređuju.

“Oni su u procesu preraspoređivanja na druge lokacije i, ponovo, veoma dobro sarađuju. To je bio veliki sporazum koji su potpisali s Libanom i oni se preraspoređuju“, kazao je.

Trump je rekao da se prema Libanu dugo postupalo loše i da ta zemlja zaslužuje veće poštovanje.

“Ponovo, to je mjesto i država prema kojima se veoma loše postupalo, a mi ćemo se pobrinuti da se prema njima postupa onako kako zaslužuju, uz poštovanje koje im pripada“, dodao je.