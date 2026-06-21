Američki predsjednik kao razloge navodi neuspjehe u imigracionoj i energetskoj politici

Trump tvrdi da će britanski premijer Starmer podnijeti ostavku Američki predsjednik kao razloge navodi neuspjehe u imigracionoj i energetskoj politici

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da će britanski premijer Keir Starmer podnijeti ostavku, navodeći neuspjehe u oblasti imigracije i energetske politike kao razlog.

„Keir Starmer će podnijeti ostavku na mjesto premijera Ujedinjenog Kraljevstva“, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

„Teško je podbacio u dvije vrlo važne oblasti – IMIGRACIJA I ENERGIJA (OTVORITE NAFTU U SJEVERNOM MORU!). Želim mu sve najbolje!“

Ranije u nedjelju BBC je objavio da bi Starmer mogao već u ponedjeljak predstaviti vremenski okvir za povlačenje s funkcije, s obzirom na promjene raspoloženja unutar vlade.

Prema izvještaju, nekoliko izvora iz vlade sada vjeruje da bi britanski premijer mogao već u ponedjeljak objaviti plan za ostavku.