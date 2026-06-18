Američki predsjednik kaže da će Apple dizajnirati i proizvoditi čipove s Intelom u SAD-u, dok Washington podržava proizvođača čipova u zamjenu za 10 posto udjela

Trump tvrdi da će Apple sarađivati s Intelom na proizvodnji čipova u SAD-u Američki predsjednik kaže da će Apple dizajnirati i proizvoditi čipove s Intelom u SAD-u, dok Washington podržava proizvođača čipova u zamjenu za 10 posto udjela

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da je Apple pristao sarađivati s Intelom na dizajniranju i proizvodnji svojih čipova u Sjedinjenim Američkim Državama, ocijenivši taj potez kao najnoviji u nizu partnerstava usmjerenih na obnovu američke proizvodnje poluprovodnika.

"Apple je pristao sarađivati s Intelom na dizajniranju i proizvodnji svojih čipova u Americi", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Predsjednik je rekao da SAD dizajnira veliki dio tehnologije koja se koristi širom svijeta, ali da je potrebno više proizvodnje unutar zemlje, dodajući: "Mi dizajniramo sve, ali to sada moramo graditi ovdje."

Trump je planiranu saradnju Applea i Intela opisao kao najnoviji u nizu američkih proizvodnih aranžmana, nakon ranijih sporazuma koji uključuju Nvidiju i kompanije povezane s Elonom Muskom.

Nakon ove vijesti, dionice Intela porasle su za oko devet posto u prettrgovanju, dok su dionice Applea porasle za 0,6 posto.

U septembru su Nvidia i Intel objavili saradnju na zajedničkom razvoju infrastrukture za umjetnu inteligenciju i proizvoda za lično računarstvo.

Intel je također saopćio da je sklopio partnerstvo sa SpaceXom, xAI-jem i Teslom kako bi podržao Terafab, projekt proizvodnje poluprovodnika povezan s Muskom.

Izvršni direktor Intela Lip-Bu Tan izjavio je u aprilu da kompanije istražuju načine za poboljšanje efikasnosti proizvodnje silicija dok globalna ponuda poluprovodnika teško prati potražnju potaknutu razvojem umjetne inteligencije.

Trump se u svojoj objavi osvrnuo na oba aranžmana, navodeći da je njegova administracija "pomogla da dođe Nvidia" te da je Musk pristao izgraditi "TerraFab", koji je opisao kao najveću tvornicu čipova na svijetu, zajedno s Intelovim tehnološkim timom.

Predsjednik je rekao da je Washington podržao Intel u zamjenu za 10 posto udjela u kompaniji.

Intel je prošlog augusta objavio da će američka vlada investirati 8,9 milijardi dolara u obične dionice kompanije, što odgovara udjelu od 9,9 posto, kao dio sporazuma o podršci domaćoj proizvodnji poluprovodnika.

Trump je rekao da je Intel vrijedio oko 100 milijardi dolara kada je vlada dala svoju ponudu, a da sada vrijedi više od 600 milijardi dolara, čime vrijednost američkog udjela premašuje 60 milijardi dolara.