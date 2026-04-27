Trump traži da Disney otpusti Jimmyja Kimmela zbog "gnusne šale" o prvoj dami Američki predsjednik povezao šalu voditelja kasnovečernjeg showa s naoružanim muškarcem uhapšenim nakon incidenta tokom večere dopisnika Bijele kuće

Predsjednik SAD-a Donald Trump u ponedjeljak je pozvao na hitni otkaz voditelju kasnovečernjeg programa Jimmyju Kimmelu, nakon što je u emisiji ABC-a izrekao, kako je Trump naveo, gnusnu šalu o prvoj dami Melaniji Trump i njihovom sinu Barronu Trumpu.

"Vau, Jimmy Kimmel, koji uopće nije smiješan, što potvrđuju i njegova katastrofalna televizijska gledanost, dao je izjavu u svojoj emisiji koja je zaista šokantna", napisao je Trump na mreži Truth Social, tvrdeći da je voditelj prikazao lažni video u kojem su Melania i Barron prikazani u studiju prije nego što je izrekao, kako je predsjednik naveo, prijetnju.

"Naša prva dama, Melanija, je ovdje. Pogledajte Melaniju, tako lijepa. Gospođo Trump, imate sjaj poput trudne udovice", citirao je Trump Kimmelovu izjavu iz emisije.

Trump je povezao taj program s incidentom pucnjave na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, tvrdeći da je osumnjičeni bio naoružan sačmaricom, pištoljem i mnogim noževima.

"Bio je tamo iz vrlo očiglednog i zlokobnog razloga", dodao je Trump.

On je rekao da je Kimmelova izjava nešto daleko izvan granica prihvatljivog.

Trump je, uz kritiku Kimmelovih gledanosti, zaključio direktnim zahtjevom.

"Jimmy Kimmel mora odmah biti otpušten od strane Disneyja i ABC-a", poručio je.

"Cijenim to što su mnogi ljudi ogorčeni Kimmelovim gnusnim pozivom na nasilje", dodao je.

Osumnjičeni, identificiran kao Cole Allen, uhapšen je u hotelu Washington Hilton. Vršilac dužnosti američkog državnog tužioca Todd Blanche izjavio je da je Allen bio na korak od probijanja perimetra kada je zaustavljen.