Trump: Sporazum s Iranom mora biti „velik i smislen“ ili ga neće biti - Američki predsjednik kaže da bi se potencijalni aranžman razlikovao od nuklearnog sporazuma iz 2015.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da svaki potencijalni sporazum s Iranom mora biti „velik i smislen“, upozorivši da u suprotnom neće biti nikakvog dogovora.

„Sporazum s Iranom će ili biti velik i smislen, ili ga neće biti“, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Trump je dodao da bi eventualni dogovor bio „potpuna suprotnost“ Zajedničkom sveobuhvatnom planu akcije, koji je postignut tokom administracije bivšeg predsjednika Baracka Obame.

Kritikujući sporazum iz 2015. godine, Trump ga je opisao kao „direktan i otvoren put ka nuklearnom oružju za Iran“.

„Ne, ja ne pravim takve dogovore!“, poručio je Trump.