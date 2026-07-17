Trump se naljutio zbog Netanyahuove kritike moguće prodaje aviona F-35 Turskoj

Američki predsjednik Donald Trump bio je veoma ljut zbog javne kritike izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na račun moguće američke prodaje borbenih aviona F-35 Turskoj, objavio je u četvrtak portal “Axios“.

Pozivajući se na dvojicu zvaničnika Bijele kuće, portal navodi da, uprkos izvještajima izraelskih medija da će Trump u ponedjeljak ugostiti Netanyahua, sastanak nije bio zakazan.

Prema riječima jednog od zvaničnika, Trumpa su naljutile Netanyahuove izjave u intervjuu za Fox News, datom neposredno prije nego što je američki predsjednik otputovao u Ankaru na samit NATO-a održan 7. i 8. jula.

Drugi zvaničnik rekao je da Trump smatra kako Netanyahu nema pravo da se miješa u pitanje planirane prodaje američkog naoružanja Turskoj.

Prema navodima “Axiosa“, izraelski premijer više od dvije sedmice pokušava dogovoriti sastanak s Trumpom. Od Trumpovog povratka u Bijelu kuću u januaru 2025. godine, Netanyahu je šest puta boravio u Ovalnom uredu.

Izraelski mediji ranije su izvijestili da je Netanyahu planirao ovog vikenda otputovati u Washington kako bi prisustvovao sahrani pokojnog senatora Lindseyja Grahama i kako bi se u ponedjeljak sastao s Trumpom.

Međutim, iz Netanyahuovog ureda u četvrtak je saopćeno da je putovanje otkazano nakon što je komemoracija za Grahama odgođena.

Dvojica zvaničnika Bijele kuće navodno su izjavila da Netanyahu želi sastanak s Trumpom, ali da on nije potvrđen niti je uvršten u predsjednikov raspored.

"Naš utisak je bio da je Bibi pokušavao stvoriti utisak da je sastanak već dogovoren", citirao je “Axios“ jednog od zvaničnika, koristeći Netanyahuov nadimak.

Portal navodi da zvaničnici Bijele kuće nisu isključili mogućnost sastanka kada Netanyahu bude doputovao u Washington na Grahamovu komemoraciju.

Odgoda sastanka dolazi u trenutku rastućih napetosti između administracije Donalda Trumpa i vlade Benjamina Netanyahua zbog rata s Iranom.

Izvještaj je objavljen nakon što je američki potpredsjednik JD Vance u srijedu izjavio da pojedini članovi izraelske vlade pokušavaju potkopati diplomatske napore Washingtona prema Teheranu kako bi produžili vojnu kampanju.