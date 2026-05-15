Trump se nada da će veze između SAD-a i Kine biti jače i bolje nego ikad prije Američki predsjednik kaže da su se Xijeve primjedbe o SAD-u kao "državiu u opadanju" odnosile na "štetu" nanesenu tokom prethodne Bidenove administracije

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da očekuje jače odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Kine nakon razgovora s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu, javlja Anadolu.

Trump je odbacio komentare Xija koji su, kako se navodi, SAD opisali kao "državu u opadanju", tvrdeći da se ta ocjena odnosi na administraciju Joea Bidena, a ne na njegovo predsjedništvo.

"Kada je predsjednik Xi vrlo elegantno nazvao Sjedinjene Američke Države možda državom u opadanju, mislio je na ogromnu štetu koju smo pretrpjeli tokom četiri godine 'Uspavanog Joea Bidena' i Bidenove administracije, i u tom pogledu bio je 100 posto u pravu", napisao je Trump na Truth Social.

Trump je okrivio Bidenovu administraciju za ono što je opisao kao ekonomsku slabost, probleme s imigracijom, kriminal i socijalne politike kojima se protivi, uključujući inicijative za raznolikost, jednakost i inkluziju.

Istovremeno, Trump je rekao da je njegova administracija obnovila američku ekonomsku i vojnu snagu tokom "16 spektakularnih mjeseci" na vlasti.

Kao dokaz obnovljene moći SAD-a naveo je rekordne rezultate na berzi, snažne brojke zaposlenosti, povećana strana ulaganja i vojne uspjehe u inostranstvu.

"U stvari, predsjednik Xi mi je čestitao na toliko ogromnih uspjeha u tako kratkom vremenskom periodu", napisao je Trump.

"Prije dvije godine, mi smo, zapravo, bili država u padu. U tome se potpuno slažem s predsjednikom Xijem. Ali sada su Sjedinjene Američke Države najpopularnija država bilo gdje u svijetu", rekao je.

Trump je rekao da su se odnosi s Pekingom poboljšali nakon sastanka s Xijem.

"Nadam se da će naš odnos s Kinom biti jači i bolji nego ikad prije."