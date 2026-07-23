„Ovdje sam da najavim svoju kandidaturu — samo se šalim“, rekao američki predsjednik

Trump se našalio o kandidaturi za predsjedničke izbore 2028. „Ovdje sam da najavim svoju kandidaturu — samo se šalim“, rekao američki predsjednik

Predsjednik Donald Trump u srijedu se našalio na račun moguće nove predsjedničke kandidature, iako Ustav Sjedinjenih Američkih Država ne dozvoljava da neko bude izabran za predsjednika više od dva puta.

„Hvala vam svima. Ovo je posebno mjesto i ovdje sam da najavim svoju kandidaturu — samo se šalim“, rekao je Trump, izazvavši smijeh publike tokom događaja u saveznoj državi Georgia.

Njegove izjave odnosile su se na predsjedničke izbore 2028. godine, na kojima ne bi imao pravo ponovne kandidature.

22. amandman na Ustav SAD-a propisuje da nijedna osoba ne može biti izabrana za predsjednika više od dva puta.

Trump trenutno obavlja svoj drugi predsjednički mandat.