Više od 200 komercijalnih brodova sigurno je završilo putovanja kroz plovni put kao dio tajne misije američke vojske, kazao je američki predsjednik

Trump: SAD osigurao prolaz više od 100 miliona barela nafte kroz Hormuški moreuz Više od 200 komercijalnih brodova sigurno je završilo putovanja kroz plovni put kao dio tajne misije američke vojske, kazao je američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je američka misija pomogla u osiguravanju prolaza više od 100 miliona barela nafte i više od 200 komercijalnih brodova kroz Hormuški moreuz, javlja Anadolu.

Trump je rekao da je prošlog mjeseca naredio vojsci da izvrši "tajnu misiju" kako bi podržao tankere za naftu i komercijalni brodski saobraćaj koji tranzitira kroz moreuz.

"Danas mi je zadovoljstvo objaviti da je ovaj napor rezultirao s više od 100 miliona barela nafte koja je prošla kroz moreuz i na otvoreno tržište", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Više od 200 komercijalnih brodova "sigurno" je završilo svoja putovanja kroz moreuz kao dio operacije, rekao je Trump.

"Ovaj izuzetno uspješan napor je rezultat toga što Sjedinjene Američke Države kontrolišu Hormuški moreuz, a ne Iran. Njihova vojska je poražena, a njihova ekonomija izgubljena. Gotovo je za Iran", dodao je Trump.