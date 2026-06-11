U nekom trenutku u ne tako dalekoj budućnosti, zauzet ćemo otok Kharg i druge naftne infrastrukturne tačke i preuzeti potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i plina, tvrdi američki predsjednik

Trump: SAD će večeras „vrlo snažno“ napasti Iran U nekom trenutku u ne tako dalekoj budućnosti, zauzet ćemo otok Kharg i druge naftne infrastrukturne tačke i preuzeti potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i plina, tvrdi američki predsjednik

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u četvrtak da će SAD „vrlo snažno večeras“ napasti Iran, dodajući da Washington planira preuzeti kontrolu nad ključnom iranskom naftnom infrastrukturom u bliskoj budućnosti.

„Sjedinjene Američke Države će večeras vrlo snažno napasti Iran (čija su mornarica, zračne snage, radari, protivzračna odbrana i većina ofanzivnih kapaciteta uništeni)“, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

„U ne tako dalekoj budućnosti preuzet ćemo ostrvo Kharg i druge ključne tačke naftne infrastrukture, te uspostaviti potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i plina, slično kao što smo učinili s Venezuelom, što daje odlične rezultate i za Venezuelu i za Sjedinjene Američke Države“, dodao je.

Njegove izjave uslijedile su nakon razmjene napada između SAD-a i Irana koja je nastavljena drugi dan zaredom, dok je Trump upozorio da će Washington pokrenuti dodatne udare ukoliko Teheran odmah ne prihvati mirovni sporazum.

Trump je ranije rekao da je Iran predugo čekao na postizanje dogovora i da će zbog toga morati snositi posljedice.

Pregovori koji traju od primirja u aprilu, uz posredovanje Pakistana, fokusirani su na trajno okončanje rata započetog 28. februara, deblokadu Hormuškog moreuza i postizanje dogovora o iranskom nuklearnom programu.