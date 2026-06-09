Američki predsjednik tvrdi da će do skorog proglašenja uspjeha doći nakon obustave najteže eskalacije sukoba između Irana i Izraela od aprila

Trump: SAD će u naredne dvije sedmice proglasiti potpunu pobjedu nad Iranom Američki predsjednik tvrdi da će do skorog proglašenja uspjeha doći nakon obustave najteže eskalacije sukoba između Irana i Izraela od aprila

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će Sjedinjene Američke Države u naredne dvije sedmice proglasiti potpunu pobjedu nad Iranom, svega nekoliko sati nakon što su Iran i Izrael pristali obustaviti najtežu eskalaciju nasilja od stupanja na snagu primirja u aprilu.

“Bili smo veoma snažan tim i mislim da pobjeđujemo u toj borbi, ali ćete zaista pobijediti u naredne dvije sedmice kada proglasimo potpunu pobjedu“, rekao je Trump tokom telefonskog obraćanja na skupu podrške senatoru Lindseyju Grahamu, jednom od njegovih bliskih republikanskih saveznika.

“To će biti potpuna pobjeda. Dogodit će se vrlo brzo, a cijene nafte će naglo pasti“, dodao je američki predsjednik.

Ranije u ponedjeljak Iran je objavio da obustavlja napade na Izrael, ali je upozorio da će uslijediti razoran odgovor ukoliko se nastave izraelske vojne operacije u Libanu.

Iranska vojska saopćila je da su Izrael i njegovi saveznici trebali izvući pouke iz odgovora Teherana.

Regionalne tenzije naglo su porasle u nedjelju kada je Izrael bombardovao glavni grad Libana Bejrut, uprkos važećem prekidu vatre. Taj potez naveo je Iran da lansira projektile prema sjeveru Izraela, što je potom izazvalo više talasa izraelskih zračnih udara na iranske ciljeve.

Trump je rano u ponedjeljak intervenisao pozivom objavljenim na svojoj platformi Truth Social, tražeći od Izraela i Irana da odmah prekinu borbe.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u televizijskom obraćanju u ponedjeljak navečer da su borbe s Iranom za sada zaustavljene, ali je upozorio da će Izrael uzvratiti ukoliko bude napadnut.